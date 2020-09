Covid: Genoa, 11 giocatori positivi, 5 in campo a Napoli

(ANSA) – GENOVA, 30 SET – Sono diventati 11 i calciatori del

Genoa positivi al Covid. Cinque di questi hanno giocato la

partita con il Napoli domenica scorsa. Undici, tanti quanti

vanno in campo. E il Genoa, con i positivi potrebbe quasi

arrivare a fare una formazione, perché il virus ha colpito in

tutti i ruoli. Positivi sono i portieri Perin e Marchetti, che

ha giocato contro il Napoli. Ci sono poi i difensori: Zappacosta

e Pellegrini, entrambi utilizzati al San Paolo. Folto l’elenco

dei centrocampisti: Schone e Cassata, con Radovanovic, Melegoni,

Behrami, Lerager, questi ultimi quattro tutti in campo a Napoli.

In attacco positivo Pjaca anche lui sul prato del San Paolo.

(ANSA).



