Covid: Ghirelli “rischio collasso club,è ora di intervenire”

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “Noi abbiamo messo sempre al primo

posto il rispetto della salute, ma ora questi nuovi

provvedimenti faranno crollare gli introiti a fronte di costi in

continuo aumento. Ogni giorno che passa aumenta il rischio di

collasso dei club, per questo servono interventi adeguati. con

la comparazione del settore sportivo a quello produttivo”. Lo

afferma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli,

all’indomani del dpcm che ha disposto la nuova chiusura degli

stadi.

“Le società stanno affrontando costi esorbitanti ma

nonostante tutto cercano di andare avanti. Ora però serve un

aiuto che si deve tradurre – spiega Ghirelli al telefono con

l’ANSA – in interventi di liquidità agevolata, rinvio delle

scadenze fiscali, ma anche una riduzione del carico, e aiuti a

fondo perduto”. “Siamo in contatto con i ministri Spadafora,

Gualtieri e Speranza – continua il n.1 di Lega Pro -, nel

tentativo di mantenere aperto il calcio. Mesi fa avevamo

calcolato per i club di serie C un danno di 80 milioni a causa

della pandemia. In questa situazione, con l’annullamento degli

incassi al botteghino e la conseguente e quasi totale perdita di

appeal nei confronti degli sponsor, il futuro si presenta

drammatico. E’ ora di intervenire, non solo a salvaguardia dello

sport, ma anche della occupazione e dell’indotto che vive

intorno al sistema Lega Pro. E non dimentichiamo poi l’aspetto

sociale”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte