Covid: Gimbe, casi in aumento del 28,1% in Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 05 NOV – Casi di Covid in aumento del

28,1% in Sardegna la scorsa settimana. Ma nell’isola il

coronavirus cresce a ritmo meno sostenuto rispetto a gran parte

del resto d’Italia: registrano numeri migliori della Sardegna

solo Emilia, provincia di Trento e Liguria. Sono gli ultimi dati

sulla emergenza sanitaria forniti dalla Fondazione Gimbe.

Quasi tutti gli indicatori nell’isola comunque sono peggiori

rispetto ai sette giorni precedenti: l’unico miglioramento

riguarda il rapporto tra casi testati, 1183, ogni 100mila

abitanti. Si tratta comunque di cifre al di sotto della media

nazionale a quota 1355. I casi positivi – sempre ogni 100mila

abitanti – sono 421. Anche il rapporto tra casi positivi e casi

testati, pur in aumento, rimane il quarto più basso in Italia

con l’11,8%. Basso anche rispetto alle altre regioni il numero

dei ricoverati con sintomi ogni 100mila abitanti: sono 20,6.

I ricoverati in terapia intensiva (sempre ogni 100mila abitanti)

sono invece 2,7, cifra più bassa della media nazionale di 3,5.

(ANSA).



