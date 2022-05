Condividi l'articolo

Duro colpo per l’amministrazione Biden dopo che un giudice della Louisiana ha stabilito che l’Articolo 42, imposto da Donald Trump durante la pandemia di Covid per espellere i migranti alla frontiera con il Messico, deve restare in vigore. Il presidente americano aveva manifestato l’intenzione di abolirlo alla fine di maggio. Lo riporta la Cnn.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte