Covid: Grecia, 5.449 nuovi casi, record da inizio pandemia

Record di nuovi casi di Covid in Grecia che ha registrato 5.449 contagi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo riporta la stampa ellenica. Registrati anche 52 nuovi decessi, per un totale di 15.990, anche questo un numero altissimo su un Paese di soli 11 milioni di abitanti. Il portavoce del governo, Giannis Oikonomou, ha sottolineato che la priorità è aumentare il numero dei vaccinati, che oggi si attesta solo al 60,5% della popolazione.

“Finché ci sono persone non vaccinate, il virus trova un terreno fertile per diffondersi, ha detto. (ANSA).



