Covid: guaio Milan, dopo Pioli positivo anche il vice

(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Il coronavirus complica la

situazione in casa Milan a pochi giorni dalla trasferta di

domenica a Napoli. Dopo l’allenatore Stefano Pioli, è risultato

positivo anche il suo vice, Giacomo Murelli. E ora resta da

capire chi andrà in panchina e come verrà organizzata da questo

pomeriggio la gestione degli allenamenti a Milanello con i

collaboratori tecnici, Daniele Bonera (che da poco ha superato

il Master Uefa Pro) e Davide Lucarelli. (ANSA).



