Covid: Immobile ai fans, ‘Grazie, mi fate sentire meno solo’

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “Volevo ringraziare tutti perché in

queste ore non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre

accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per

tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate”. È il messaggio

che Ciro Immobile indirizza via Instagram ai suoi fans. Tornato

nella sua abitazione e costretto a rispettare l’isolamento per

una positività al tampone rapido di ieri, l’attaccante

biancoceleste e della Nazionale è stato in questi ultimi giorni

oggetto di accuse per non aver rispettato il protocollo Figc.

“Mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato

soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari – specifica

in una storia su Instagram il partenopeo – mentre altro non

hanno perso occasione per attaccare la mia persona con accuse

che vanno sul personale e non c’entrano niente con la vicenda.

Grazie davvero”. (ANSA).



—

