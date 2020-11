Covid: Immobile di nuovo negativo, domani riprova visite

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Ciro Immobile di nuovo negativo al

tampone Covid. L’ennesimo colpo di scena nel balletto di tamponi

per l’attaccante biancoceleste, che per domani mattina ha

fissato una nuova visita in clinica Paideia per ottenere la

tanto agognata idoneità.

L’attaccante biancoceleste si è sottoposto a tamponi a

oltranza, quello di ieri sera era risultato negativo ma

stamattina al nuovo test è risultato nuovamente positivo e per

questo aveva annullato le visite previste. (ANSA).



