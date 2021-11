Covid: impiantisti Alto Adige,vaccinatevi per salvare lo sci

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 24 NOV – “Il successo della stagione

invernale e quindi i numerosi posti di lavoro ad essa associati

– sono in totale circa 2.2.00 e il valore aggiunto creato è pari

a circa 2,6 miliardi di euro – dipende da ciascuno di noi. In

qualità di datori di lavoro, è nostro dovere verificare il

rispetto delle norme applicabili da parte sia dei dipendenti che

degli ospiti. Per superare al meglio l’inverno, dobbiamo tutti

utilizzare l’ampia gamma di opzioni per la vaccinazione, che si

tratti di ricevere la prima, la seconda o la dose di richiamo”,

afferma Helmut Sartori, presidente dell’Associazione Esercenti

Funiviari dell’Alto Adige.

In questo contesto Sartori ricorda che attualmente esistono

360 impianti di risalita in Alto Adige, che generano

complessivamente circa 360 milioni di euro di fatturato (2019).

“Il 90% dei ricavi viene realizzato in inverno – il 25-30 per

cento solo nel periodo natalizio – il che rende chiaro perché la

stagione invernale è così importante per noi. Le nostre imprese

investono mediamente 120-180 milioni di euro l’anno e sono

quindi clienti importanti per molte imprese locali”.

La maggior parte dei comprensori sciistici altoatesini aprirà

nei prossimi giorni, informa Sartori. (ANSA).



