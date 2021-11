Covid: in aumento casi in Calabria (+272), due vittime

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 26 NOV – Continua a crescere la curva dei

contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si

sono registrate anche due vittime, con il totale che sale a

1.491. I nuovi contagi sono 272 (ieri 224) con un calo dei

tamponi fatti, da 5.334 a 4.688. Il tasso di positività passa

così dal 4,2% di ieri al 5,8% di oggi. In flessione di 2 unità

il numero dei ricoverati in area medica (113), mentre restano

stabili a 13 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono

3.986 (+83), gli isolati a domicilio 3.860 (+85) mentre i nuovi

guariti 187. Ad oggi i tramponi fatti sono 1.413.181 con 91.990

positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione

delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono

così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 304 (14 in reparto, 5

in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); casi

chiusi 11.756 (11.591 guariti, 165 deceduti). Cosenza: casi

attivi 1.442 (51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in

isolamento domiciliare); casi chiusi 27.906 (27.233 guariti, 673

deceduti). Crotone: casi attivi 189 (2 in reparto, 0 in terapia

intensiva, 187 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.829

(8.711 guariti, 118 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi

1.552 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.513 in

isolamento domiciliare); casi chiusi 31.078 (30.658 guariti, 420

deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 345 (9 in reparto, 0 in

terapia intensiva, 336 in isolamento domiciliare); casi chiusi

7.095 (6990 guariti, 105 deceduti). (ANSA).



