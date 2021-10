Covid: in Calabria 92 positivi e due decessi, tasso al 3,22%

Condividi l'articolo









(ANSA) – CATANZARO, 08 OTT – Sono 92 – ieri erano 119 – i

nuovi positivi in Calabria a fronte di 2.861 tamponi eseguiti e

un tasso che si attesta al 3,22%, era al 3,85. Due i decessi,

entrambi nel reggino, che portano il totale delle vittime a

1.423. In calo i ricoveri nei reparti di cura, -3 (116) e nelle

terapie intensive, -1 (8). Ci sono 236 guariti in più (80.114) e

142 isolati a domicilio in meno(2.981). Gli attualmente positivi

ammontano a 3.105 (-146).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati

giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali

della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è di

1.215.706 mentre le persone risultate positive al Coronavirus

sono 84.642.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi

sono così distribuiti: Catanzaro Casi attivi 119 (9 in reparto,

1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); Casi

chiusi 11330 (11174 guariti, 156 deceduti); Cosenza: Casi attivi

1284 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1255 in isolamento

domiciliare); Casi chiusi 26267 (25621 guariti, 646 deceduti);

Crotone: Casi attivi 219 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva,

208 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8012 (7897 guariti,

115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1017 (64 in reparto,

4 in terapia intensiva, 949 in isolamento domiciliare); Casi

chiusi 28688 (28291 guariti, 397 deceduti); Vibo Valentia: Casi

attivi 138 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 134 in

isolamento domiciliare); Casi chiusi 6287 (6187 guariti, 100

deceduti). (ANSA).



