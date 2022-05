Covid: in Campania calano i ricoveri, incidenza al 16,63%

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 07 MAG – E’ in leggero calo, in Campania, il

tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario,

sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati.

Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i

decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma

registrati ieri.

Negli ospedali calano a 38 i ricoveri nelle terapie intensive

(-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti

letto occupati (-47 rispetto a ieri). (ANSA).



