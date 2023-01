Covid, in Cina sconsigliano di visitare gli anziani

Condividi l'articolo

Le autorità sanitarie cinesi invitano a non visitare i familiari anziani ancora non contagiati durante la lunga festività dell’imminente Capodanno lunare -dal 22 gennaio al 5 febbraio- nel mezzo di una massiccia ondata di Covid-19 che sta colpendo il Paese. Guo Jianwen, uno degli esperti del team di prevenzione della pandemia del governo centrale, ha detto che “si può dimostrare di tenere a loro non portando necessariamente il virus a casa loro”, secondo i media locali. Le autorità sanitarie hanno stimato per questa settimana il picco delle infezioni in diverse province e città, tra cui Pechino e Shanghai, rimarcando “seri timori” per lo stato delle aree rurali.

Difficile da precisare la portata esatta della nuova ondata: la Cina ha smesso di segnalare i casi di Covid e i decessi quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rinnovato la richiesta di ulteriori elementi per un quadro più preciso sulla situazione. L’ultima volta che il Paese ha pubblicato gli aggiornamenti sul Covid risale a lunedì scorso : circa 15.000 nuove infezioni e tre decessi registrati domenica 8 gennaio. Con una notifica ufficiale, i funzionari sanitari di Pechino avevano dichiarato a dicembre che la Cina sarebbe passata ai rapporti mensili come parte del declassamento da ‘Malattia A’ a ‘Malattia B’ della gestione del virus, senza fornire una data specifica per il cambiamento



