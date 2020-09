Covid in Costa Smeralda, 1000 tamponi tutti negativi

(ANSA) – CAGLIARI, 03 SET – Sono tutti negativi i 1.000

tamponi effettuati in questi giorni tra il personale delle

strutture ricettive della Costa Smeralda dopo i focolai

registrati nella settimana di Ferragosto per effetto della

movida. Nessun contagio nemmeno tra i medici, infermieri e

pazienti del Mater Olbia, la clinica della Qatar Foundation

chiusa dopo la positività di quattro persone, dove era stata

sospesa anche l’attività del drive-in per i tamponi veloci.

L’ospedale riaprirà nei prossimi giorni una volta completata la

sanificazione.

“Zero positivi, non esiste quindi un caso Costa Smeralda”,

precisa commentando l’esito dei test Marcello Acciaro,

coordinatore dell’Unità di crisi del nord Sardegna.

I tamponi sono stati eseguiti negli hotel di Smeralda holding a

Porto Cervo: 240 in tutto tra i dipendenti del Pitrizza,

Romazzino, Cervo e Cala di Volpe. Trecentoquaranta invece i test

al personale del Mater Olbia e 40 ai pazienti ricoverati. Già

ieri il sindaco di La Maddalena aveva annunciato la negatività

dei tamponi, complessivamente 90 tra il personale della

struttura e i piccoli ospiti, effettuati nel centro estivo per

bambini dopo la positività di un educatore. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte