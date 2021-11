Covid: in E-R 1.273 nuovi casi positività, morte 17 persone

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 27 NOV – Sono 1.273 i nuovi casi di

positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime

24 ore, sulla scorta di 34.904 tamponi eseguiti. Dei nuovi

contagiati – l’età media è di 40,6 anni – 601 sono asintomatici

individuati grazie all’attività di tracciamento e screening

regionale.

Guardando alle province in testa risulta quella di Bologna

con 363, di cui 48 nel circondario imolese nuovi casi, seguita

da Rimini (192), Forlì-Cesena (173), Ravenna (148), Modena

(136), Reggio Emilia (100), Ferrara (70), Parma (56), (48) e

Piacenza (35 casi).

Da ieri si registrano 17 decessi: quattro in provincia di

Ferrara (tre uomini, di 66, 80 e 85 anni, e una donna di 91),

tre in provincia di Parma (tre donne di 95, 96 e 99 anni), tre

in provincia di Ravenna (una donna di 79 anni e un uomo di 83, e

una donna di 70 anni), tre in quella di Forlì-Cesena (tre uomini

di 58, 83 e 90 anni); due in provincia di Bologna (un uomo e una

donna, entrambi di 88 anni e entrambi dell’imolese), uno nella

provincia di Reggio Emilia (una donna di 92 anni) e uno nella

provincia di Modena (una donna di 92 anni). In totale,

dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati

13.767.

Sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia

intensiva – sono 58, uno in meno rispetto a ieri – mentre

crescono di 19 unità a quota 594 quelli negli altri reparti

Covid. Sul fronte vaccinale, all’ora di pranzo sono state

somministrate complessivamente 7.350.441 dosi: sul totale sono

3.551.707 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le

terze dosi sono 478.635. (ANSA).



