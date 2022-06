Covid: in E-R 1.627 casi e 4 morti, salgono i ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 05 GIU – Sono 1.627 i nuovi casi di

positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 8mila tamponi.

Aumentano i ricoveri, mentre si contano altri quattro morti, due

nel Bolognese e due nel Ferrarese.

Con i casi attivi stabili attorno a quota 16mila (il 95,6%

del quale in isolamento domiciliare) in terapia intensiva ci

sono 30 pazienti (due in più di ieri), mentre negli altri

reparti Covid i positivi sono 698 (+20). (ANSA).



