Covid: in E-R 17.755 nuovi casi, salgono i ricoveri

Condividi l'articolo

Leggero calo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna con 17.755 nuovi casi su un numero ancora consistente di tamponi – oltre 78mila – eseguiti nelle ultime 24 ore. I ricoveri segnano ancora aumenti: nelle terapie intensive altri quattro pazienti per un totale di 152, di cui 97 – quasi due terzi – senza alcuna dose di vaccino (età media 62 anni, i non immunizzati 61 anni). Nei reparti Covid ci sono 2.334 pazienti, 22 in più da ieri (età media 69 anni).

Altri 27 i decessi con Covid conteggiati oggi fra cui – i più giovani – un 57enne in provincia di Parma, una 59enne a Forlì-Cesena, un 65enne nel Bolognese e un 67enne nel Ravennate.

Dal bollettino quotidiano della Regione emerge anche che attualmente i casi attivi di infezione da coronavirus sul territorio sono 290.816 (+14.029), circa un cittadino su 15. Di questi il 99% è in isolamento domiciliare.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte