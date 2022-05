Covid: in E-R 2.314 nuovi casi, altri 12 decessi

Condividi l'articolo

Sono ancora oltre 2mila (2.314) i casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su poco più di 15.600 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 46 anni. I ricoveri calano nei reparti, dove ci sono 1.047 pazienti (27 in meno da ieri), mentre nelle terapie intensive il calo consistente ancora non c’è. Da ieri sono state ricoverate altre quattro persone, per un totale di 36 pazienti Covid. Il bollettino quotidiano della Regione riporta altri 12 decessi, persone di età compresa tra 71 e 97 anni. Complessivamente sul territorio ad oggi i casi attivi di infezione e malattia sono 33.755 (-1.744 da ieri), di cui il 96,8% in isolamento a casa perché senza una sintomatologia grave che richiede terapie ospedaliere.

