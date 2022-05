Covid: in E-R, 3.238 contagi e calo di pazienti in ospedale

Condividi l'articolo

Sono 3.238 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna su poco più di 19mila tamponi nelle ultime 24 ore, età media dei contagiati 45 anni. In calo sensibile i ricoveri nei reparti Covid dove ad oggi ci sono 1.203 pazienti, 129 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive i numeri sono sostanzialmente stabili, con 34 persone ricoverate per Covid, due in più in 24 ore. I decessi riportati dal bollettino quotidiano della Regione sono 9, persone di età compresa tra 68 e 95 anni. Complessivamente scendono sotto quota 50mila i casi attivi di coronavirus (49.835, 1.178 in meno da ieri). Il 97,5% degli infetti è in isolamento domiciliare.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte