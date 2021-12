Covid: in E-R 3.427 casi e 16 morti, aumentano i ricoveri

Condividi l'articolo

Sono 3.427 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su oltre 50mila tamponi registrati: un numero molto elevato rispetto al solito dovuto alla corsa al test nell’imminenza di Capodanno. Si contano ancora sedici morti: fra loro c’è anche un uomo di 50 anni in provincia di Ferrara.

Continua poi la crescita dei ricoveri, parametro che sarà nei prossimi giorni decisivo per capire se l’Emilia-Romagna andrà o meno in zona gialla.

I casi attivi sfiorano quota 60mila, con il 97,6% in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 112 pazienti ricoverati (cinque in più di ieri) e 1.286 negli altri reparti Covid (+50).

I morti sono quattro nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Bologna, uno rispettivamente a Piacenza, Parma, Modena e Ravenna.

Dei nuovi positivi, 1.470 sono asintomatici e la loro età media è di 36,5 anni. In termini assoluti, la provincia di Bologna con 1.120 casi (88 del quali nell’Imolese) è quella con l’incremento più elevato, seguita da Modena (584) e Reggio Emilia (378).

