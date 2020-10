Covid: in E-R 4 morti e ricoveri in crescita

(ANSA) – BOLOGNA, 14 OTT – Anche se la curva dei contagi non

cresce, in Emilia-Romagna arrivano dati molto preoccupanti

sull’emergenza Covid: sono in rapido aumento i ricoveri e si

contano quattro morti: non accadeva da mesi.

I nuovi casi di positività sono 339 e di questi 160 sono

asintomatici. Sono stati fatti 15.607 tamponi, un numero record

per una sola giornata. Le quattro vittime sono una donna di 91

anni nel Bolognese, un uomo di 83 anni nel Ferrarese, un uomo di

82 anni a Imola e un uomo di 66 anni in provincia di Modena. Ma

il dato più preoccupante è, appunto, quello dei ricoveri che

continuano a crescere a ritmo molto sostenuto: sono 35 quelli in

terapia intensiva, 4 in più di ieri e 60 in più negli altri

reparti Covid, per un totale di 383.

La preoccupazione principale, al momento, torna però ad

essere quella delle residenze per anziani. Nel ferrarese sono 21

i nuovi casi nelle rsa fra operatori e ospiti e casi isolati ci

sono stati anche in altre province, tanto che molte strutture,

comprese alcune dove non si sono registrati casi, hanno deciso

di chiudere le visite agli ospiti. Altre, invece, lo stanno

seriamente prendendo in considerazione.

Intanto la vicina Repubblica di San Marino ha emanato un

decreto secondo il quale gli organizzatori di eventi dovranno

chiedere un permesso preliminare alla Gendarmeria prima di

organizzarli. Si tratta di una risposta arrivata anche in

seguito alle polemiche sorte in Romagna visto che la Repubblica

aveva norme molto più soft rispetto all’Italia su alcune

questioni, come le serate danzanti, tanto che c’era chi

espatriava per andare a ballare. (ANSA).



—

