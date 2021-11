Covid: in E-R 407 nuovi casi e nessun morto,ricoveri stabili

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – Sono 407 i nuovi casi di

positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore sulla base di quasi 11mila tamponi eseguiti. Non

si registrano, invece, decessi.

Poco meno della metà dei nuovi casi (179) sono asintomatici.

Il numero dei casi attivi rimane attorno a quota 7.500, con il

95,5% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure

particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30

(due in più di ieri), quelli negli altri reparti Covid 309

(sempre due in più).

In termini assoluti, la provincia con il numero più alto dei

contagi è Bologna con 97 casi, 39 dei quali nell’Imolese,

seguita da Modena (84), Reggio Emilia e Forlì-Cesena (47). L’età

media dei nuovi positivi è di 43,7 anni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte