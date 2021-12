Covid: in E-R ancora tredici morti, crescono i ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 DIC – Crescono ancora i ricoveri per

Covid in Emilia-Romagna con gli ospedali sempre più sotto

pressione. Nelle ultime 24 ore si registrano quasi 1.400 nuovi

casi di positività e si contano anche tredici nuove vittime, fra

le quali un uomo di 66 anni in provincia di Ferrara.

I nuovi contagi al Coronavirus sono 1.391, individuati sulla

base di oltre 36mila tamponi. Di questi circa la metà, 687, sono

asintomatici, individuati soprattutto attraverso le attività di

contact tracing. I casi attivi superano quota 27mila e il 96,6%

sono in isolamento a casa. In terapia intensiva ci sono 82

pazienti, uno in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid

837 (+30).

I morti sono due nelle province di Forlì-Cesena, Bologna,

Modena, Ferrara e Reggio Emilia, uno a Piacenza, Parma e

Ravenna.

In termini assoluti il numero più alto di nuovi contagi è a

Bologna (292 casi, 40 dei quali nell’Imolese) seguita da Rimini

e Forlì-Cesena (200 in entrambe le province). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte