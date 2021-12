Covid: in E-R balzo dei ricoveri e altri 10 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 DIC – Balzo dei ricoveri di pazienti con

Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci decessi, mentre il

numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila

tamponi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della

Regione. Nel dettaglio, sale il numero dei pazienti ricoverati

in terapia intensiva (81, +6 rispetto a ieri); 807 quelli negli

altri reparti Covid (+28). Tra le dieci vittime si annoverano

anche una 52enne di fuori regione, deceduta nel Piacentino, e un

59enne di Ravenna.

Per quanto riguarda i contagi delle ultime 24 ore, sul

territorio in testa è Bologna con 424 casi più altri 22 del

comprensorio Imolese. A seguire Modena (191), Rimini (161) e

Ferrara (150); poi Cesena (106), Piacenza (85) e Reggio Emilia

(75); quindi Ravenna (68) e Forlì (55) e Parma con 13 casi.

Complessivamente i casi attivi sono 26.898 (+805), di cui il

96,7% in isolamento domiciliare. (ANSA).



