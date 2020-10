Covid: in E-R, calano i contagi, ma crescono i ricoveri

(ANSA) – BOLOGNA, 28 OTT – Se da un lato calano i contagi

giornalieri da Covid in Emilia-Romagna, dall’altro continuano ad

aumentare i ricoverati: sono le due facce dei dati della

pandemia che fotografano la situazione dell’Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano infatti 1.212 casi

in più, su un totale di 21.376 tamponi. Dall’inizio

dell’epidemia il numero di positivi

supera quota 50mila (50.494). Dei nuovi positivi sono 582 gli

asintomatici, 196 erano già in isolamento.

E mentre si contano quattordici nuovi morti, tra i 72 e i 91

anni (quattro a Ravenna, tre a Bologna e Parma, due a Modena,

uno a Reggio e Ferrara), aumentano sensibilmente i ricoverati:

sono 119 in terapia intensiva, 16 più di ieri e 999 quelli in

altri reparti Covid (+65).

Va avanti, intanto, il sistema di tracciamento: il presidente

della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ne ha parlato in

consiglio regionale, facendo chiarezza anche su un malinteso

sorto nei giorni scorsi: le Regioni non hanno mai chiesto di non

fare i tamponi agli asintomatici. “Alla luce dei numeri più alti

che rendono inefficace la strategia precedente – ha detto –

abbiamo chiesto di individuare delle priorità e validare tutti i

sistemi di screening oggi presenti nei paesi più avanzati, per

non dovere aspettare la lunga e complessa procedura dell’Iss.

Questa cosa è indispensabile per allargare la capacità di

screening, trovare i positivi asintomatici, altro che

escluderli, e dare risposte tempestive ai cittadini. In

Emilia-Romagna abbiamo attivato un sistema esteso coi test

sierologici che ci permette ogni giorno di trovare positivi

asintomatici”. Bonaccini ha anche annunciato che la Regione

aggiungerà 10 milioni di risorse ai ristori previsti del

governo, per pubblici esercizi, palestre piscine, operatori

culturali, discoteche e i settori più danneggiati.

Intanto anche a Bologna è andata in scena, in piazza

Maggiore, una protesta di gestori di locali o di alberghi,

baristi, ristoratori, titolari

di palestre, scuole di danza o circoli sportivi, tassisti.

Alcune centinaia di persone hanno manifestato pacificamente, ‘apparecchiando’ simbolicamente il Crescentone con piatti e

tovaglie. (ANSA).



