Covid: in E-R calano i ricoverati, aumentano i morti

(ANSA) – BOLOGNA, 18 NOV – Sono 2.371 in più rispetto a ieri

i positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, su un totale di

20.732 tamponi eseguiti. Calano i ricoverati, sia in terapia

intensiva, 244 (-3), che negli altri reparti Covid, 2.449 (-2).

Aumentano invece i morti: 53, tra cui la ragazza di 21 anni

della provincia di Reggio Emilia, ma anche una donna di 56 anni

a Bologna e una di 60 a Modena, Dei nuovi contagiati, 1.159 sono asintomatici, 331 erano già

in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 481 sono

stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media è

44,2 anni.

I casi attivi sono 59.319 (+2.053), di cui 56.626 in

isolamento a casa (+2.058), il 95,4%. Le persone

complessivamente guarite salgono a 31.167 (+265). (ANSA).



—

