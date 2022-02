Covid: in E-R circa duemila nuove casi e 13 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 FEB – Sono poco più di duemila (2.111) i

nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in

Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 12.550 tamponi.

Si contano ancora 13 vittime, fra le quali un uomo di 60 anni

morto nel Piacentino e una donna di 62 anni nel Ferrarese.

Ancora in calo i casi attivi (46.923) con il 96,8% delle

persone attualmente positive che sono a casa, perché

asintomatiche o perché comunque non necessitano di cure

particolare.

Risale leggermente, invece, il numero dei ricoverati: in

terapia intensiva ci sono infatti 100 pazienti, cinque in più di

ieri, 51 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti ci sono

1.757 ricoverati (+39). (ANSA).



—

