Covid: in E-R duemila casi e ricoveri stabili, altri 4 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 06 MAR – In Emilia-Romagna si registrano

poco più di duemila nuovi casi di coronavirus sulla base di

oltre 13mila tamponi delle ultime 24 ore. I ricoveri sono

sostanzialmente stabili, con immutato da ieri il numero di

pazienti nelle terapie intensive (68) e aumentato di dieci

degenti quello degli altri reparti Covid (per un totale di

1.177). Nel bollettino odierno della Regione si registrano altri

quattro decessi, per un totale che oggi sfiora quota 16mila

(sono 15.999) da inizio pandemia. I casi attivi, cioè i malati

effettivi, sono 28.888 (-406), di cui il 95,7% in isolamento a

casa. (ANSA).



