Covid in E-R la variante Omicron è stimata al 20%

(ANSA) – BOLOGNA, 22 DIC – L’Emilia-Romagna non dovrebbe

rischiare il passaggio in zona gialla: l’occupazione dei reparti

Covid è infatti al 12%, al di sotto della soglia del 15% che

insieme agli altri parametri (l’incidenza è ben al di sopra dei

50 casi ogni 100mila abitanti e l’occupazione delle terapie

intensive è al 12%, al di sopra della soglia prevista del 10%)

fa scattare le limitazioni. Ma la situazione desta comunque

allarme, perché le autorità sanitarie regionali stimano una

diffusione della variante Omicron al 20% “I casi certi della nuova variante sono dieci – ha detto

l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini – ma stimiamo

una presenza della variante Omicron in Emilia-Romagna al 20%. Ci

aspettiamo che nel giro di qualche settimana ci sarà una

significativa presenza della variante così come appare nelle

proiezioni che sono state fatte in mezza Europa e in Italia. I

casi Omicron stanno bene e non hanno comportamenti clinici

diversi dalle varianti precedenti, ma è sicuramente molto più

diffusiva e ha un tasso di replicazione molto evidente”.

La permanenza dell’Emilia-Romagna in zona bianca, quindi,

dipenderà, secondo Donini, “dalla quantità di contagi che ci

sarà con la nuova variante ma anche dalla velocità con cui

vaccineremo”. Negli ultimi giorni, inoltre, si nota “l’accorciarsi della degenza media ospedaliera che è

concomitante con i giorni che intercorrono tra il contagio e la

comparsa dei sintomi che porteranno all’ospedalizzazione, una

coincidenza che ha fatto sì che tanti sono i ricoverati quanti i

dimessi”. Nei reparti, ha spiegato ancora, i due terzi dei

ricoverati sono non vaccinati e “la terza dose riduce il rischio

di contagio e di malattia”. (ANSA).



