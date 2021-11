Covid: in E-R nuove infezioni ancora sopra quota 500

Condividi l'articolo









Dopo il balzo di ieri oltre 600, oggi sono ancora sopra quota 500 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono stati rilevati 561 nuovi positivi su oltre 28mila tamponi. La fotografia odierna scattata dal report della Regione è anche di un calo dei ricoveri nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti Covid c’è un sensibile aumento. Non si registrano nuovi decessi con Covid-19.

L’età media dei nuovi contagiati è di 41,7 anni. Nelle province in testa Bologna con 111 casi e altri 30 del circondario Imolese. A seguire Modena con 85 nuovi infetti, poi Ravenna (58), Forlì (54), Reggio e Rimini (entrambe con 47 casi), Cesena (41), Parma (39), Ferrara (30) e Piacenza (19).

Quanto ai ricoveri, ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-4 rispetto a ieri) e 318 quelli negli altri reparti Covid (+16).

Complessivamente sono in regione 8.179 (+332) i casi attivi di coronavirus, di cui il 95,65 in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere.

