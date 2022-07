Covid: in E-R nuovi casi sopra 4mila, altri 13 morti

Condividi l'articolo

Nuovi casi di coronavirus oltre 4mila in Emilia-Romagna, numero assoluto più basso degli ultimi giorni, ma non se rapportato al totale dei tamponi delle ultime 24 ore, che è di quasi 9.300, con un tasso di positività dunque che sfiora il 44%. Dato in linea con quanto accade nei weekend, quando si fanno meno test ma più mirati su soggetti con sintomatologia. Aumentano in regione i ricoveri, in particolare quelli dei reparti Covid, dove al momento ci sono 1.130 pazienti, 67 in più da ieri. Stabili le terapie intensive dove ci sono 28 persone, una in più da ieri. Altri 13 i morti, fra i quali una donna di 46 anni in provincia di Rimini. I casi attivi sono 59.068, il 98% in isolamento a casa.

