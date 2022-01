Covid: in E-R oltre 20mila casi, salgono anche i ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 09 GEN – Sono più di 20mila i casi di

Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Al

ministero ne sono stati comunicati 17.698, ma a questi devono

essere aggiunti quelli della provincia di Modena (3.045) che non

sono stati caricati per un problema di rilevazione. Il totale,

quindi, fa 20.743 casi. Continuano a crescere i ricoveri, mentre

si contano ancora 16 vittime, fra le quali un uomo di 57 anni

morto in provincia di Bologna.

I casi rilevati sono, in maggioranza, asintomatici:

parallelamente aumentano quindi il numero di casi attivi (pochi

meno di 200mila) e la percentuale di chi non necessita cure

ospedaliere ed è in isolamento a casa (98,9%).

Aumentano però anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono

147 pazienti, tre in più di ieri, 112 dei quali (il 76,1%) non

sono vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono invece 1.929

pazienti, 56 in più di ieri. (ANSA).



