Covid: in E-R preoccupano ricoveri e Rsa

(ANSA) – BOLOGNA, 13 OTT – Un’impennata di ricoveri e un

aumento dei focolai nelle residenze per anziani. Sono questi i

due aspetti che preoccupano maggiormente nell’emergenza

Coronavirus in Emilia-Romagna.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 341 nuovi casi di

positività, 158 dei quali asintomatici. Per individuarli sono

stati fatti 13.344 tamponi. Si contano due decessi, un uomo di

82 anni in provincia di Bologna e uno di 79 anni in provincia di

Ferrara. Il numero totale delle vittime sale dunque a 4.498.

Se la crescita dei contagi è sostanzialmente in linea con i

dati degli ultimi giorni, a preoccupare è l’aumento dei

ricoveri: sono 31, sei in più di ieri, quelli in terapia

intensiva, dove i pazienti sono raddoppiati in quattro giorni. E

sono 323, con un aumento di 39 in un giorno, negli altri reparti

Covid.

E cominciano a essere numerosi anche i focolai individuati

nelle residenze sanitarie per gli anziani. Solo nelle ultime 24

ore sono stati individuati 45 casi in due residenze in provincia

di Modena. Nel Ferrarese, sono invece 16, 8 ospiti e 8

operatori, i casi scoperti. Alcune positività nelle strutture

sono emersi anche nel Bolognese e nel Parmense. Nei prossimi

giorni proseguirà lo screening per testare ulteriori contatti,

sia fra gli ospiti, sia fra il personale.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, impegnato ieri

nel confronto con il governo sul Dpcm, ha commentato la

situazione. “Dentro un quadro di rialzo della curva

epidemiologica che ci deve tutti quanti preoccupare – ha detto –

e, per quanto contenuto, un rialzo dei ricoverati anche in

terapia intensiva, credo sia giusto darsi l’obiettivo di alcune

misure limitate. Perché non ci possiamo permettere un lockdown

generalizzato: sarebbe come passare di colpo da pandemia

sanitaria a sociale ed economica”. (ANSA).



