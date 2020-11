Covid: in E-R quasi 2.000 nuovi casi, 23 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – Crescono, in Emilia-Romagna, i

dati dei contagi da Covid: nelle ultime 24 ore le nuove

positività hanno raggiunto quasi quota duemila (1.912) a fronte

di 23.700 tamponi. Circa la metà (961) sono asintomatici,

individuati grazie all’attività di contact tracing e screening.

Crescono i ricoverati e ci sono stati 23 nuovi decessi.

I pazienti in terapia intensiva, infatti, sono 153, 15 più di

ieri, mentre sono 1.464 (+82) quelli negli altri reparti Covid

(+15 rispetto a ieri), 1.464 quelli in altri reparti Covid

(+82). I nuovi decessi, di età compresa fra i 70 e i 100 anni, sono

stati sei in provincia di Modena, cinque a Bologna, quattro a

Parma e Ferrara, tre a Reggio Emilia e uno a Ravenna.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 569

nuovi casi, poi Reggio Emilia (280) e Bologna (214). (ANSA).



