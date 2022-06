Covid: in E-R quasi 2mila nuovi casi e altri dieci morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 09 GIU – Sono quasi 2mila (1.994) i nuovi

casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna sulla base di

poco più di 12mila tamponi delle ultime 24 ore, età media dei

contagiati 46 anni. I ricoveri sono sostanzialmente stabili

nelle terapie intensive con 26 pazienti in totale, uno in più da

ieri, mentre sono in calo negli altri reparti Covid, dove ci

sono 651 degenti, 20 in meno. Il bollettino quotidiano della

Regione registra ancora 10 decessi con Covid-19, persone di età

compresa tra 75 e 99 anni. Ad oggi sul territorio i casi attivi

di Sars-Cov2 sono poco più di 17mila, il 96% in isolamento a

casa perché con sintomi che non richiedono cure ospedaliere.

(ANSA).



