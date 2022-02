Covid: in E-R quasi 4mila contagi, 21 nuovi decessi

Condividi l'articolo

In Emilia-Romagna sono 3.991 i nuovi contagi di coronavirus su quasi 29mila tamponi nelle ultime 24 ore, mentre continua il calo nei ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 105 pazienti (quattro in meno da ieri), di cui 54 non vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono 1.931 persone (43 in meno da ieri). Altri 21 i decessi in 24 ore, fra cui una donna di 54 nel Bolognese. Complessivamente i casi attivi sono 71.956 (-3.499), il 97,2% in isolamento a casa.

Il bollettino della Regione evidenzia oggi anche il report settimanale sulle quarantene in ambito scolastico: nella settimana tra il 7 e il 13 febbraio il numero di studenti in quarantena è di 9.467, in drastico calo rispetto alla settimana precedente (43.535, 31 gennaio-6 febbraio) e di quella prima ancora in cui c’è stato il ‘picco’ di quarantene (61.537, 24-30 gennaio). Numeri ancora più bassi per il personale scolastico in quarantena: 37 nella settimana 7-13 febbraio, 588 tra 31 gennaio-6 febbraio, 945 per 24-30 gennaio. Nell’ultima settimana il numero di studenti in quarantena corrisponde all’1,5% del totale, quello del personale allo 0,05% sempre del totale.

