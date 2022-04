Covid: in E-R quasi tremila nuovi casi e 14 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 APR – Calano, in Emilia-Romagna, i

contagi da Coronavirus, ma dipende anche dal fatto che nei

giorni festivi si fanno molti meno tamponi: nelle ultime 24 ore,

infatti, sono stati individuati 2.916 positivi, sulla base di

poco più di 7mila tamponi. I morti sono 14: fra questi un uomo

di 48 anni a Bologna, residente fuori regione.

In diminuzione, in conseguenza a quello dei contagi, il

numero dei casi attivi, con il 97,6% dei positivi in isolamento

domiciliare: i ricoverati in terapia intensiva sono 36 (quattro

in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.336

positivi (+44). (ANSA).



