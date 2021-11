Covid: in E-R quattro morti e ricoveri in crescita

Condividi l'articolo









Con i contagi in crescita come annunciato dall’assessore regionale Raffaele Donini (i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 712 e non 742 come precedente comunicato) in Emilia-Romagna si contano anche quattro morti e si registra una seppur lenta crescita dei ricoveri. Fra le vittime, a Ravenna, anche una donna di 57 anni. Morti anche un uomo di 73 a Piacenza, uno di 96 a Imola e uno di 102 a Forlì. In terapia intensiva ci sono 42 ricoverati, mentre sono 362 quelli negli altri reparti Covid. Parallelamente ai contagi quotidiani tornano a crescere anche i casi attivi che si avvicinano a 10mila. In termini assoluti, la provincia con il numero più alto dei contagi è quella di Bologna (172, 34 dei quali nell’Imolese), seguita da Forlì-Cesena (145) e Modena (120).

