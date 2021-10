Covid: in Emilia-Romagna 157 nuovi casi e altri due morti

Condividi l'articolo









Sono 157 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, su poco più di 25mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media 35 anni. Ci sono altri due morti con Covid-19, una 93enne a Parma e una 87enne a Bologna, mentre negli ospedali i ricoveri sono in lieve rialzo: nei reparti Covid ci sono 16 pazienti in più da ieri, per un totale di 338, mentre in terapia intensiva si trovano al momento 42 persone (4 in meno da ieri). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

La situazione dei contagi giornalieri nelle province vede Ravenna con 46 nuovi casi, seguita da Bologna (37).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 143 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 398.205. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.050 (+12), di cui il 97,5% del totale dei casi attivi.

Online la Regione rende disponibile il report con l’andamento settimanale della pandemia sul territorio.

