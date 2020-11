Covid: in Emilia-Romagna 2.157 nuovi casi e 55 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 26 NOV – Sono 2.157 i positivi al Covid

scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, attraverso 2.157

tamponi. Poco meno della metà (961) sono asintomatici, scoperti

grazie alle attività di screening e contact tracing. Si contano

altri 55 morti: fra loro un uomo di 35 anni in provincia di

Modena e una donna di 44 nel Bolognese.

Aumentano le guarigioni e calano i ricoverati nei reparti

Covid (che sono 2,679, 84 in meno di ieri), ma non si arresta la

crescita dei pazienti in terapia intensiva, che sono nove in più

di ieri, 258.

Le 55 vittime sono, nella maggior parte, persone sopra 70

anni e sono state 18 a Bologna, 14 a Rimini, sette a Modena,

cinque a Parma e a Reggio Emilia, quattro nel Ravennate, due a

Piacenza. (ANSA).



