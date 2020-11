Covid: in Emilia-Romagna 40 morti e 1.953 nuovi contagi

(ANSA) – BOLOGNA, 06 NOV – Sono 1.953 i nuovi contagi al

Covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna,

individuati, sulla base di 20.847 tamponi. Dei nuovi contagiati

932 sono asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di

contact tracing. Si contano 40 morti, persone fra i 62 e i 100

anni.

Sono stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 177

come ieri, mentre aumentano quelli ricoverati negli altri

reparti Covid, che salgono a 1.673, 85 in più di ieri.

I nuovi decessi sono stati undici in provincia di Reggio

Emilia, dieci a Ravenna, nove a Modena, tre a Parma e Bologna,

due a Piacenza, uno in provincia di Ferrara e di Forlì-Cesena.

Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono

4.752.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 478

nuovi casi, Modena con 309, poi Reggio Emilia (279), Rimini

(197), Parma (194), Piacenza (178), Ferrara (102), Ravenna (82),

seguono Forlì (59) Imola (57), e Cesena (18). (ANSA).



