Covid: in Emilia-Romagna ancora 2.451 contagi e 15 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – Sono 2.451 i nuovi casi di

positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore sulla base di quasi 40mila tamponi registrati. Si

contano anche 15 vittime, di età compresa fra i 70 e i gli 87

anni e tornano a crescere i ricoverati in terapia intensiva che

sono attualmente 107, cinque in più di ieri.

Circa il 40% dei nuovi positivi (1.087) sono asintomatici e

l’età media è di 39,1%. Salgono i casi attivi che raggiungono

quasi quota 40mila, con il 97,2% di loro in isolamento

domiciliare, perché non necessitano di particolari cure. Nei

reparti Covid ordinari sono ricoverate 986 persone, tre in meno

rispetto a ieri.

Le nuove vittime sono cinque nel Bolognese (uno dei quali

residente fuori regione), quattro nel Ferrarese, due nelle

province di Modena, Rimini e Forlì-Cesena. In termini assoluti

Bologna è la provincia con l’incremento quotidiano di contagi

maggiore: 607 (76 dei quali nell’Imolese). Seguono Reggio Emilia

(388) e Modena (305). (ANSA).



