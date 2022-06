Covid: in Emilia-Romagna prosegue il calo dei ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 GIU – Prosegue in maniera sostenuta il

calo dei ricoveri in Emilia-Romagna. E’ quanto emerge dal

bollettino quotidiano della Regione che, per un problema

tecnico, non ha comunicato il numero dei contagi che saranno

recuperati domani.

In terapia intensiva ci sono infatti 25 pazienti ricoverati,

tre in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi

sono 745 (-58). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 4 morti:

si tratta di un uomo di 95 anni nel Piacentino, uno di 80 nel

Modenese e una donna di 95 e un uomo di 85 anni in provincia di

Reggio Emilia. (ANSA).



