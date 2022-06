Covid: in Emilia-Romagna quasi 5mila casi e tre morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 GIU – Continuano a crescere, in

Emilia-Romagna, sia i contagi da Coronavirus, sia i ricoverati

per patologie correlate. Si contano ancora tre morti, tutte

donne, fra le quali una 56enne in provincia di Ferrara.

Nelle ultime 24 ore, sulla base di circa 11mila tamponi, sono

stati individuati 4.487 casi di positività. I casi attivi sono

risaliti sopra quota 40mila, ma il 97,7% è in isolamento

domiciliare perché non necessita di cure particolari. In terapia

intensiva ci sono attualmente tre pazienti (uno in più di ieri),

mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 862, 46 in più

di ieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte