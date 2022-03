Covid: in Fvg 305 nuovi casi e un decesso

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 28 MAR – Oggi in Friuli Venezia Giulia su

1.302 tamponi molecolari sono stati rilevati 39 nuovi contagi,

con una percentuale di positività del 3,00%. Sono inoltre 2.076

i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati

rilevati 266 casi (12,81%). Le persone ricoverate in terapia

intensiva sono 6, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono

130. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con

delega alla Salute Riccardo Riccardi. Le fasce più colpite sono

30-39 anni (17,70%) e 40-49 anni; oggi si registra il decesso di

un uomo di 92 anni di Udine (deceduto in ospedale).

Il numero complessivo dei decessi è 4.904, di cui: 1.206 a

Trieste, 2.324 a Udine, 933 a Pordenone e 441 a Gorizia. I

totalmente guariti sono 303.263, i clinicamente guariti 192,

mentre le persone in isolamento risultano essere 22.092.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono

risultate positive complessivamente 330.587 persone con la

seguente suddivisione territoriale: 71.993 a Trieste, 136.938 a

Udine, 79.744 a Pordenone, 36.941 a Gorizia e 4.971 da fuori

regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale,

sono state rilevate positività nell’Azienda sanitaria

universitaria Giuliano Isontina; nell’Azienda sanitaria

universitaria Friuli centrale; nell’Azienda sanitaria Friuli

Occidentale. Relativamente alle residenze per anziani si

registra il contagio di 2 operatori. (ANSA).



