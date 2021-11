Covid: in Fvg triplicati nuovi casi in un giorno

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 04 NOV – Oggi in Friuli Venezia Giulia su

22.660 test e tamponi sono state riscontrate 483 nuove

positività al Covid 19, pari al 2,13%. Una cifra tripla rispetto

ai 153 nuovi casi di ieri. Lo rende noto la Regione nel report

quotidiano, spiegando che sono in aumento i contagi collegati

alle manifestazioni di protesta.

“Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni

tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere – afferma il

vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi – oggi i dati mostrano

un incremento: siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno

una precisa identificazione”.

Nel dettaglio, su 6.114 tamponi molecolari oggi sono stati

rilevati 455 nuovi contagi con una percentuale di positività del

7,44%. Sono inoltre 16.546 i test rapidi antigenici realizzati,

dai quali sono stati rilevati 28 casi (0,17%). Si registrano i

decessi di 3 persone: due uomini di Trieste di 78 e 79 anni

morti rispettivamente in una residenza sanitaria assistenziale e

nel presidio ospedaliero universitario a Trieste e di una donna

di 82 anni di Trieste (presidio ospedaliero universitario

Trieste). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a

16 (-2), mentre i pazienti in altri reparti sono 98 (+11). I

decessi complessivamente ammontano a 3.867: 852 a Trieste, 2.030

a Udine, 685 a Pordenone e 300 a Gorizia. I totalmente guariti

sono 111.595, i clinicamente guariti 60, mentre quelli in

isolamento 2.458. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono

risultate positive complessivamente 118.094 persone: 25.447 a

Trieste, 53.516 a Udine, 23.395 a Pordenone, 14.096 a Gorizia e

1.640 da fuori regione. (ANSA).



