Covid: in Lombardia 1.073 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Con 97.961 tamponi effettuati è di

1.073 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia,

con un tasso di positività che sale all’1%. In calo i ricoverati

in terapia intensiva (-5, 42) e aumentano nei reparti (+23,

402). Sono 5 i decessi che portano il totale a 34.210 morti da

inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 342 i positivi

segnalati a Milano (di cui 150 a Milano città), 70 a Bergamo,

122 a Brescia, 72 a Como, 52 a Cremona, 22 a Lecco, 35 a Lodi,

46 a Mantova, 107 a Monza, 43 a Pavia, 23 a Sondrio e 91 a

Varese. (ANSA).



