Covid: in Lombardia 2.023 casi, 19 decessi

(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Sono 2.023 i nuovi casi in

Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale

pari al 9,3%, in calo rispetto a ieri (11,5%). I decessi sono

19, per un totale di 17.103 morti in Lombardia dall’inizio della

pandemia. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+10,

123) che negli altri reparti (+132, 1.268).

La provincia più colpita è sempre quella di Milano, con 1.054

nuovi casi, di cui 515 a Milano città, seguita da Varese (245),

Monza e Brianza (123) e Brescia (101). (ANSA).



