Covid: in Lombardia 249 decessi, totale oltre 22mila vittime

(ANSA) – MILANO, 01 DIC – Sono 249 i decessi per Covid in

Lombardia, dove il totale delle vittime da inizio pandemia è

arrivato a 22.104. Il numero dei tamponi effettuati è 34.811 e

4.048 sono i nuovi positivi, con un rapporto dell’11,6%, stabile

rispetto ai giorni precedenti (ieri era dell’11,3%).

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti, in calo di 91, sia

nelle terapie intensive, scese di 30 pazienti.

Per quanto riguarda le province, a Varese sono stati

riscontrati 1036 nuovi contagi, a Milano 885, di cui 342 in

città, a Como 893, nella provincia di Monza e Brianza 212.

(ANSA).



