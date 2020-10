Covid: in Lombardia 51 morti e 4.956 positivi

(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Con 32.749 tamponi effettuato è di

4.956 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con

una percentuale del 15,1%. Sono 213 i ricoverati in terapia

intensiva (+29); mentre 2.153 i pazienti negli altri reparti

(140 più di ieri). E’ di 51 il numero di deceduti il che porta

il totale a 17.210.

Per quanto riguarda le singole province, a Milano sono stati

segnalati 2.306 casi, di cui 1.010 in città; 625 a Monza, 508 a

Varese, 309 a Brescia, 303 a Pavia, 150 a Mantova, 124 a

Cremona, 117 a Lecco, 108 a Como, 86 a Lodi e Sondrio e 57 a

Bergamo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte